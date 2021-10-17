Телеведущая призвала украинцев высказывать свое мнение о качестве в сфере услуг.

Украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась в Instagram на интернет-провайдер. По ее словам, на ее заявление обратили внимание только потому, что у нее многомиллионная аудитория.

"Меня услышали, и знаете почему? Потому что у меня многомиллионная аудитория! ️Хотя, я такой же клиент компании, как остальные люди, и у меня обычный пакет услуг! Жаль, что в нашей стране компании с "проблемами" и "негативными отзывами" готовы решать что-то только для людей с несколькими миллионами подписчиков, то есть не менять подход к работе в целом, чтобы тысячам людей было комфортно тратить деньги на их услуги, а просто предоставить этот комфорт "избранным", и проблемы как таковой не станет", - написала Никитюк.

Также телеведущая призвала украинцев не бояться высказывать свое мнение. По ее словам, если блогеры смогут хоть немного изменить ситуацию, то они уже не просто так "сидят" в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич