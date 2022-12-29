Шоумен поделился историей, связанной с Примадонной.

Известный стилист Сергей Зверев рассказал историю, которая приключилась с ним в доме Аллы Пугачевой. Он признался, что когда-то был в гостях у певицы на праздновании, после чего не смог влезть в костюм для съемки. Алла Борисовна спасла ситуацию - попросила домработницу угостить Сергея чудодейственным чаем для похудения.

"Я лег, ничего не происходит. И только я вхожу в другое измерение, у меня фантазия. Вдруг я начинаю понимать, что я даже пошевелиться боюсь. Я понимаю, что если я пошевелюсь, то просто разорвет! И как встать, дойти до унитаза? Дойти надо! Я не знаю как я дошел до этого унитаза. Я сел и помню, что за унитаз нужно держаться!" - вспомнил Зверев.

Он добавил, что после этого чая у него "искры с глаз летели".

Видео дня

"Да, форточку нужно закрыть, потому что ты вылетишь с унитазом, как петарда, в эту форточку. У меня искры и слезы из глаз! Я понимаю, что мне назад в кровать дороги нет. Я посинел там, у меня появились первые седые волосы!" - сказал стилист.

Однако влез ли он после этого в свой костюм - неизвестно.

Напомним, в России Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы. Такое мнение озвучил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, очевидно, в ответ на антивоенные высказывания певицы.

Вас также могут заинтересовать новости: