В рекламе уже нет обнаженных девушек.

Американский журнал "Playboy" показал новую рекламу легендарного черного костюма зайчика, который уже стал символом издания.

Фото со съемок опубликованы на официальной Instagram-странице журнала.

Теперь одежду Playboy рекламируют не женщины, а мужчины. Для рекламной кампании выбрали темнокожего американца, модель из Нью-Йорка, Джеррела Хенктона.

Ранее веснушчатого юношу заметили в съемках для модного бренда певицы Рианны.

Джеррела одели в сексуальный женский корсет темного цвета, дополнив образ белыми манжетами и благородной классической "бабочкой" на шее.

Не обошлось и без известных заячьих ушек на голове модели.

Американский мужской лайф-стайл журнал "Playboy" был основан Хью Хефнером и его коллегами в 1953 году. Издание известно своими фотографиями обнаженных и полуобнаженных моделей.

Playboy сыграл важную роль в ходе сексуальной революции и остается одним из самых известных в мире брендов, выросших в Playboy Enterprises, Inc.

В дополнение к "флагманскому" журналу в Соединенных Штатах также выходят специальные национальные версии Playboy по всему миру.

Журнал имеет насыщенную историю публикаций коротких рассказов от известных писателей, таких как Эрнест Хемингуэй, Джон Апдайк, Владимир Набоков, Сол Беллоу, Чак Паланик и другие.

Ежемесячно "Playboy" публикует интервью с известными общественными деятелями, политиками, звездами и др. Журнал в целом отражает либеральную редакционную позицию, хотя часто содержит интервью с консервативными знаменитостями.

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Автор: Виолетта Орлова