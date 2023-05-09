Как оказалось, мужчина "исчез" после того, как актриса родила от него ребенка.

Актриса Ксения Мишина рассказала об отношениях с мужчиной, от которого она родила сына. Звезда "Крепостной" редко говорит о бывшем, однако не скрывает, что он ее обижал.

В Stories своего Instagram актриса призналась, что она и ее экс-возлюбленный встречались 1,5 года. Они уже планировали свадьбу, когда Мишина забеременела. На архивных фото звезда показала себя во время беременности и вспомнила, как все было.

По словам Мишиной, вдруг все изменилось. Мужчина начал плохо к ней относиться. Мишина думает, что это произошло из-за беременности, ведь потом экс-избранник признавался, что испугался.

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"Отношения просто впадали в бездну. Это был тяжелый психологический абьюз, который накладывался на затяжной четырехмесячный токсикоз", - рассказала Мишина.

Тогда она зависела от мужа. Это ее угнетало, а когда отношения максимально ухудшились, она от него ушла.

Когда Мишина родила сына, его отец просто "исчез". Актриса рассказала, что тогда она начала много работать, ведь бывший ничем ей не помогал. Звезда даже шутит, что до сих пор ждет коляску и ванночку, которые экс-избранник якобы отправил ей по почте. Актриса благодарна своей маме, которая тогда ее поддержала.

Что известно о бывшем Ксении Мишиной

Актриса скрывает имя своего экс-избранника, от которого она родила сына. Впрочем, Мишина неоднократно признавалась, что бывший ее оскорблял, иногда он даже избивал ее. Мало того, муж приходил к ней после расставания и пытался силой ее "проучить".

В начале полномасштабной войны бывший снова напомнил о себе. Он попросил познакомить его с сыном. Мишина не стала рассказывать мальчику, что это его отец, однако устроила для них встречу. Впрочем, все закончилось плохо, актриса решила навсегда вычеркнуть бывшего из своей жизни.

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