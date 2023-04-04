Мужчины много лет не было в ее жизни и жизни мальчика.

Украинская актриса Ксения Мишина сама воспитывает 10-летнего сына Платона. С отцом ребенка она рассталась, будучи на седьмом месяце беременности. С тех пор мужчины в их жизни не существовало.

В начале полномасштабного российского вторжения он объявился и выразил желание познакомиться с наследником. В программе "ЖВЛ" Мишина призналась, что позволила этому произойти, однако хэппи-энда не случилось.

Знаменитость отметила, что ее экс-супругу не удалось найти общий язык с ребенком, поэтому она прервала это общение.

"Мы встречались, но я снова помахала ручкой. Человек не изменился. Скажу так: не закрытый гештальт был больше у меня, чем у сына. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок. Все это плохо влияет на сына, он начинал спрашивать: "А почему так?" Кроме того, новая семья бывшего начала качать права. Я сказала: "Нет, это не обо мне"", - прокомментировала артистка.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку. Даже после того, как они расстались, мужчина продолжал издеваться над ней. Спустя четыре года он объявился и спустил ее с лестницы.

Кроме того, Мишина говорила, что отец Платона лишен родительских прав.

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