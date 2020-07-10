"Спустил меня с лестницы": победительница шоу "Танцы со звездами" откровенно рассказала о пережитом насилии (видео)

Актриса подчеркнула, что ее бывший муж не общается с их совместным сыном, так как лишен родительских прав.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина сделала откровенное признание о домашнем насилии.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину для YouTube-проекта "Слава+". По словам знаменитости, ее избивал любимый мужчина, отец ее сына.

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"... мой бывший после расставания спустя 4 года появился, спустил меня с лестницы, непонятно за что. Я спросила только, помнит ли он, как меня зовут. Я не понимала, зачем? Что это такое было?" – поделилась пережитым Мишина.

Актриса подчеркнула, что ее бывший муж не общается с их совместным сыном, так как лишен родительских прав.

"Сейчас этого человека нет в моей жизни и жизни нашего сына. Если он появится, то сможет общаться с ребенком только тогда, когда сын сможет принимать самостоятельные решения", – добавила Ксения.

Смотрите видео с 50:05

Как сообщал УНИАН, на украинском ТВ выйдет новое романтическое реалити-шоу "Холостячка", в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина. Главной героиней проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная", победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина.

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