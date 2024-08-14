Горбенко рассказал, как экс-подопечный подставил его в начале 2022 года.

Экс-продюсер известного певца Олега Винника, который объявил о возвращении на большую сцену, Александр Горбенко высказался об артисте. Он обвинил бывшего подопечного во лжи о болезни и помощи ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения исполнитель выехал за границу. Он утверждал, что уехал в Германию якобы из-за лечения сложной болезни и ни разу за 2,5 года не выходил на связь.

Горбенко в своем Facebook решил вспомнить сотрудничество с Винником. Сделал он это, потому что ему надоели упреки и обвинения от главы фан-клуба Олега Валерии Барон в свою сторону. По словам продюсера, певец поступил непрофессионально, не сообщив о своем выезде из Украины.

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Тогда Винник сорвал немало запланированных концертов и интервью. Более того, Горбенко говорит, что на самом деле никакой болезни у Олега нет, а он просто сбежал от войны.

"Вы знали, что до войны никто на лечение из Украины никуда не выезжал и не было никакой болезни, но упорно полтора года рассказывали о выезде до начала войны из-за таинственной болезни. Даже после того, как ваша ложь разоблачилась, у вас хватает совести плести людям вымышленные истории, откровенный бред о какой-то измене со стороны продюсера и команды, как мантру упорно повторять эту чушь", - обратился Александр к фан-клубу Винника, пишет nv.ua.

Также продюсер заявил, что Олег вообще не поддерживает Украину во время войны и его якобы миллионная помощь ВСУ - это ложь. Дело в том, что в отчетах фан-клуба о помощи певца, непонятно, каким бригадам и какие суммы выделяет артист. Правда, Александр добавил, что может ошибаться.

Если это действительно так, то он обратился к фан-клубу с просьбой предоставить все отчеты по помощи.

"Вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых, в ваших байках, с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому. У вас есть хорошая возможность выставить меня дураком, опубликуйте отчет и покажите хотя бы треть суммы, которую вы упорно декларируете, людям было бы интересно увидеть отчет вашего разрекламированного фонда, сколько донатов вы собрали за два года, на что их потратили. Обычная практика. Вы этого не сделаете, от слова "никогда", по той простой причине, что никогда не было того, чего никогда не было", - отметил Горбенко.

Напомним, ранее команда Винника объяснила, почему певец решил вернуться на сцену после 2 лет молчания.

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