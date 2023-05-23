Они вместе появились на сцене Львовской оперы.

Поэт Сергей Жадан и певица Кристина Соловий продолжают интриговать фанатов. На фоне слухов о том, что между ними закрутился роман, артисты устроили "пожар" на концерте.

Они вместе вышли на сцену Львовской оперы, где проходила презентация артбука "Птах: вірші, що стали піснями". Жадан и Соловий исполнили песню и вызвали новую волну обсуждений в сети.

Выступление поэта и певицы попало на видео, его уже разместили в Telegram-канале "Культурная прачечная". Кроме этого, Жадана и Соловий сфотографировали во время концерта. Снимок с ними уже показала фотограф Даша Синельникова.

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"Что-то будет", - подписала чувственный кадр автор.

В комментариях фанаты пишут, что они еще больше верят в реальность романа между Жаданом и Соловий. Впрочем, артисты никак не комментируют личную жизнь, поэтому поклонникам остается лишь догадываться, что же между поэтом и певицей происходит на самом деле.

Жадан и Соловий на одной сцене - видео

Что известно об отношениях Жадана и Соловий

Слухи о романе поэта и певицы появились еще тогда, когда Жадан снялся в клипе Соловий и страстно целовал ее на камеру. Впоследствии он рассказывал, что ему было легко и интересно вживаться в такую роль.

Недавно фанаты заметили Жадана и Соловий во время прогулки. Поэт держал певицу за руку, из-за чего поклонники решили, что артисты устроили тайное свидание. А за несколько дней до этого стало известно, что Жадан подал на развод. Он жил в браке с Ириной Куницыной с 2009 года.

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