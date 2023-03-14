Украинский поэт и музыкант выступает в разных странах мира, чтобы собрать деньги для Украины.

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан отправился в США с благотворительным туром. На Манхэттене он провел мероприятие под названием "Благотворительные поэтические вечера", цель которого - собрать средства в поддержку украинской армии.

В своем блоге Жадан рассказал, что на встречу с ним пришли сотни зрителей, для которых он читал стихи из новых сборников. Также он продал боевые знамена добровольческого формирования "Хартия" с подписями бойцов, две своих книги с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, диск "Жадан и Собаки", блоки почтовых марок "российский военный корабль…" с автографом поэта.

Всего с этого выступления удалось выручить более 10 тысяч долларов - все средства будут направлены в поддержку ВСУ.

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На этом тур Сергея Жадана в США не заканчивается. Ранее он шокировал суммой, собранной для Харькова на концерте во Франции.

Кто такой Сергей Жадан

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан родом из Харькова. До 24 февраля 2022 года он вместе со своим музыкальным коллективом регулярно посещал прифронтовые города, а также помогал армии.

После начала полномасштабного вторжения Жадан с коллегами волонтерил в своем городе, а когда появилась возможность давать концерты за границей - решил ее не упускать.

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