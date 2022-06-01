Так он художественно описал происходящее в родном городе.

Известный украинский писатель Сергей Жадан, который сейчас пребывает в Харькове, рассказал, какая там сейчас обстановка. Он утверждает, что потихоньку люди возвращаются в уцелевшие дома, открываются кафе, магазины, начинают работать светофоры. Однако звуки обстрелов периодически возвращают в реальность и напоминают о происходящем. Об этом поэт и музыкант высказался на своей странице в Instagram.

"Последние недели приятно было писать о "нормализации жизни" в городе – о каждом новооткрытом магазине или ресторанчике, о вновь заработавших светофорах, о горожанах, которые возвращаются в дома. А вот сейчас и писать об этом не очень приходится. Ибо нормализация на самом деле очень условна и крайне опасна – с одной стороны площади по периметру снова заставлены дорогими машинами, и подростки снова прыгают на этих своих ужасных велосипедах для прыгания, а вместе с тем постоянные обстрелы – в самом городе и в пригородах – делают эту иллюзию нормальной жизни в теплом солнечном городе совсем призрачной и печальной", - написал Жадан.

Он провел параллель жизни в Харькове с жизнью в коммунальной квартире, где россияне - это вечно пьющие соседи, от которых нет спокойствия.

"Жизнь в Харькове напоминает ныне проживание в коммунальной квартире с соседями-пьяницами. И если соседи-пьяницы сейчас, в этот момент, не громят посуду на кухне, значит, они еще просто не проснулись после вчерашнего. Если нигде не прилетает, значит наши соседи-пьяницы просто подвозят оружие. Не самое приятное чувство, но что же – менять место жительства никто не собирается, слишком много чести для соседей-пьяниц", - высказался Сергей.

Он также опубликовал фотографию вечернего Харькова и отметил, что с каждым днем Украина становится все ближе к неминуемой победе.

"Лето, пусть и зимнее, не слишком жгучее, уже заполнило собой улицы. Небо над городом велико и таинственно. Вечера уже по-летнему глубокие и бесконечные. Отдыхайте, дорогие братья и сестры. Завтра проснемся еще на один день ближе к нашей победе", - написал литератор.

Напомним, Вакарчук и Жадан присоединились к волонтерскому рок-концерту в Харькове.

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