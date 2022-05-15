В Харькове 14 мая 2022 года прошел волонтерский рок-концерт под названием "Музыка сопротивления".
Одним из организаторов выступил украинский писатель и музыкант Сергей Жадан, родом из Харькова.
Помимо его собственной группы "Жадан и собаки", в концерте приняли участие лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, группа ТНМК во главе с Олегом Михайлютой (он же Фагот), группа "Нумер 482", фронтмен и засновник гурту "Тінь Сонця" Сергей Василюк и другие. Также в концерте участвовали военные и волонтеры.
Фотокорреспондент УНИАН также побывал на мероприятии.
Как сообщал УНИАН, ранее Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской АЭС и призвал спасти людей из "Азовстали".
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