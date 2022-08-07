В честь этого звезда опубликовала фото своей родительницы.

Украинская певица Злата Огневич в своем Instagram-блоге сделала пост, посвященный своей матери. Артистка поздравила самого родного человека с днем рождения.

"Спасибо, что была первой, кто поверил в меня. За наши первые певческие конкурсы и твои платья, которые ты перешивала и отдавала мне для выступлений. Спасибо, что ты настоящая мама. Такая, какая и должна быть. На другую я бы не согласилась!", - трогательно призналась Огневич.

Также она описала фото, на котором изображена Галина Васильевна Бордюг.

"Это фото мы сделали когда-то во Франции. Тебе очень подходит Франция )) Я помню наши прогулки по городу и твой восторг от всего, как у маленького ребенка! Тогда я пообещала, что мы будем вместе чаще путешествовать", - добавила исполнительница.

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала о творческих планах и ответила, мечтает ли стать тренером "Голосу країни".

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