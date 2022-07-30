Певица дала интервью, в котором рассказала о новый будущий сингл от Артема Пивоварова, почему год скрывала, что является исполнительницей хита "Pray for Ukraine" и мечтает стать тренером шоу "Голос країни".

Певица была одной из первых артистов, которые с 2014 года отказались от концертов в России. Кроме того, команда исполнительницы активно поддерживала Революцию Достоинства.

Журналисту "МУЗВАР" Юлиану Новаку удалось эксклюзивно пообщаться с украинской певицей Златой Огневич и узнать подробности ее творческой жизни.

"Я хотела привлечь внимание не к своему имени, а к событиям в Украине. И именно поэтому мы выпустили песню на английском языке, чтобы как можно больше людей в мире услышали о нашей стране с помощью музыки. Почти год прошел, как мы решили обнародовать, кто поет эту песню. Ее создал Михаил Некрасов, текст к ней написала Виктория Некрасова. Это была очень творческая работа, очень острая. В студии, когда я записывала песню, как сейчас помню, это было до слез, до мурашек по коже", - призналась певица.

Злата Огневич много лет создавала свои хиты вместе с продюсером Михаилом Некрасовым. Однако последние песни певицы выходят не под его продюсерством. Кроме того, официального заявления о прекращении сотрудничества между Некрасовым и Огневич не было. Это Злата прокомментировала так: "Я думаю, что когда придет время, будет вдохновение и такая синергия возникнет, то мы обязательно создадим что-то с Мишей, он невероятно талантливый человек, написал много песен для меня, это и "KUKUSHKA", и "Gravity", и "One day" – одна из моих самых любимых. Мы с ним общаемся и поддерживаем дружеские отношения".

Кроме того, несмотря на большую масштабную сольную карьеру, Злата не пренебрегает возможностями участия в различных шоу. Среди них было выступление и на "Голосі країни", куда певица в 2018 году пришла поддержать участников и спеть свою песню "One day". Говорит, что именно то выступление подарило новую волну популярности этой композиции. Креативная группа проекта хотела, чтобы певица исполнила свой хит "За лісами, горами", однако Злата выбрала англоязычную песню.

"Я уперлась и говорю: "Нет, хочу спеть One day". Ведь "Голос країни" - это о конкурсе, о "вокальном цирке", давайте будем откровенными. А на конкурсах вокальных надо петь то, что привлекает к тебе внимание. Что-то интересное и креативное. И "One day" в разрезе вокального конкурса мне показалась идеальной песней... И тогда это выстрелило, пришлось по душе и тренерам, и публике. Фактически, именно "Голос країни" дал второе дыхание этой песне и о ней узнало очень много людей", - подчеркнула Злата.

Относительно того, хочет ли певица стать тренером "Голоса страны" отмечает, что сейчас у нее такого желания нет, однако вспоминает, что были годы, когда она об этом мечтала. Сейчас говорит, что имеет равные ощущения относительно этого.

О будущих карьерных планах и покорении других рынков, например польского, Огневич комментирует, что не исключает такой возможности и говорит так: музыка нет границ и надо верить в себя. Однако добавляет, что украинцы имеют одну черту, которая им немного мешает покорять другие горизонты.

"Я думаю, что нам стоит задуматься над этим и эти ужасные события этой черты не то чтобы навсегда избавиться, поскольку это пока невозможно, но убрать ее максимально. Это комплекс неполноценности, второстепенности. Новая музыкальная формация, я просто кайфую от новых имен. Мне очень нравится ROXOLANA, alyona alyona, Jerry Heil и очень много других", - сказала Огневич.

С началом полномасштабного вторжения певица получала большую порцию хейту за то, что всегда, несмотря на события, она старалась быть улыбчивой, красилась и была красивой в кадре. Певица комментирует, что это ее личный выбор, ведь жизнь продолжает и надо им наслаждаться. И согласна с тем тезисом, что не все должны идти воевать.

"Именно ради жизни воюют бойцы на фронте, как когда-то мне сказал один военный. Он произнес: "Мы военные, наша профессия вас защищать и, если надо, умереть, чтобы жили другие. Вот такая у них философия. Мы здесь в тылу своим примером, жизнью и действиями не имеем права порочить честь и подвиг наших героев... Не все должны идти и воевать. Кто должен работать, чтобы собирать те же средства для турникетов, чтобы поддерживать экономику страны и тому подобное. Создавать песни, потом с этими песнями ехать к бойцам, поддерживать их дух", - подчеркнула она.

Относительно будущих релизов, Огневич поделилась, что премьера одного из масштабных проектов состоится в августе – баллада под названием "Лелека" от автора Александра Лозовского. Еще один из релизов исполнительницы написал Артем Пивоваров. По ее словам, это будет динамичный сингл.

Напомним, заплаканная Злата Огневич представила новую песню и клип о спасателях ГСЧС.

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