Выступавшая в Крыму российская певица собралась с гастролями в Киев и Одессу (фото)

На вопросы о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину в связи с тем, что она выступала на аннексированном полуострове, организаторы отметили, что она уже приезжала выступать в прошлом году.

Российская певица Zivert, которая выступала в аннексированном Крыму, собралась дать концерты в Украине – в Одессе (24 июля) и в Киеве (4 августа).

В Киеве концерт планируют провести в Osocor Residence, на официальном сайте которого также продаются билеты. Стоимость – 2200 гривень.

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Билеты на концерт в Одессе продаются на сайте concert.ua, заявленная стоимость – от 1000 гривень. Билетный оператор отметил концерт как "сверхпопулярное событие".

На вопросы о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину в связи с тем, что она выступала на аннексированном полуострове, организаторы Osocor Residence отметили, что она уже приезжала выступать в прошлом году.

О выступлениях Zivert в Крыму сообщали российские СМИ. Также афиша ее концерта сохранились на сайте отеля Yalta Intourist.

Как сообщал УНИАН, ранее выступавшей в Крыму российской комендиантке Екатерине Варнаве сняли запрет на въезд в Украину.

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