Выступавшей в Крыму российской комендиантке Варнаве сняли запрет на въезд в Украину - в сети волна гнева

В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет.

Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд в Украину российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.

Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства. Указ от 18 марта подписала на то время глава Минкульта Светлана Фоменко.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, изъяв из него Екатерину Варнаву", - говорится в документе.

Сама Варнава на данный момент пока никак не прокомментировала данную новость, хотя на ее странице в микроблоге Instagram пользователи уже неоднократно ее об этом спрашивали.

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В своих предыдущих интервью Варнава не раз заявляла, что очень бы хотела, чтобы ее отменили запрет на въезд в Украину.

В то же время

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров возмутился подобному решению минкульта.

"Эмоции у меня зашкаливают, сказать, что возмущен, это значит ничего не сказать ... Могу только догадываться, каких эпитетов будут удостоены те, кто в очередной раз плюет в лицо всем, кто защищает территориальную целостность Украины на фронте, сохраняет преданность Украине в российских тюрьмах, сопротивляется российским оккупантам в Крыму", – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

В комментариях под постом Чубарова также всколыхнулась волна возмущения.

"Полный ревашнш", "Зачем в Украине это пугало? Своих, накачанных силиконом полно", "Та скоро и Порченков приедет "растишку" рекламировать", - возмутились пользователи.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет.

"Новый канал" обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве.

Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором вместе с Варнавой снялся и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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