Он не смог справиться со своей ревностью.

Кристина Соловий - популярная украинская певица, которая не обделена мужским вниманием, поэтому не странно, что ее избранники могли ее ревновать.

Однако один из них оказался уж слишком агрессивным. Он не смог сдержать свою ревность, поэтому избил Соловий.

Как рассказала артистка на шоу "Эбаут", они были на вечеринке. Туда же приехали журналисты, которые брали у нее комментарий. В этот момент к ней подошел рок-музыкант, чье творчество она комментировала, и страстно поцеловал ее в губы. Все это видел ее бойфренд.

По дороге домой они выясняли отношения. Кристина пыталась доказать ему, что она не виновата, однако тот упорно не хотел ее услышать.

"Мы с моим парнем по дороге разбирали всю эту ситуацию. Он начинает меня тушить, подавлять. Основной момент был в том, что там было десятки девушек, но он не позволил себе такого ни к одной из них, а ты вела себя так, потому что с тобой можно это сделать. Я начинаю что-то доказывать, кричать, и я понимаю, что я падаю на кровать от пощечины", - рассказала певица.

Соловий добавила, что простила парня, однако они все равно расстались. Она встретила другого мужчину, с которым у нее завязались отношения.

Напомним, ранее Кристина Соловий рассказала, как была любовницей.

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