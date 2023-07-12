Она говорит, что на тот момент ее все устраивало.

Украинская певица Кристина Соловий снялась в новом выпуске шоу "Эбаут", в котором рассказала о своих первых серьезных отношениях. Первая любовь случилась с ней еще в 8 классе.

Артистка влюбилась в парня, однако тот уже состоял в отношениях. Несмотря на это, они все же сблизились. Соловий говорит, что осознанно пошла на этот шаг.

Она рассказала, что ходила на сеансы к психотерапевтам, чтобы справиться с проблемами и ревностью, которую всячески скрывала от партнера.

"Я была любовницей своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а я была малая такая 8-классница, с которой можно было поцеловаться, или еще что-то. И меня это устраивало, потому что я в него была очень влюблена", – рассказала Соловий.

Личная жизнь Кристины Соловий

Кристине приписывают роман с писателем Сергеем Жаданом. Их неоднократно видели вместе, когда они прогуливались за ручку, а также они дают совместные концерты. Слухи об их романе спровоцировал и клип, в котором Соловий сняла Жадана. В нем они играли любовников.

Однако сама певица никак не комментирует их отношениях. Ранее она говорила, что состояла в отношениях, но с кем именно и когда - неизвестно. Она скрывает свою личную жизнь.

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