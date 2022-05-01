Злата призывает принять тот факт, что люди разные, и любовь не имеет границ.

У украинской певицы Златы Огневич спросили о ее ориентации. Она сказала, что впервые слышит о том, что где-то распространяли информацию о ее ориентации, и заявила, что любовь не имеет границ. Свою позицию Злата опубликовала в Instagram.

"Любовь не измеряется ориентацией, вероисповеданием, цветом кожи и т.д. Любовь просто существует и нужно принять тот факт, что в мире живут очень разные люди, и пытаться кого-то подстроить под себя, под свою систему ценностей – это неблагодарное дело. Поэтому уважайте выбор каждого человека", - резюмировала певица, которая принимала участие в шоу "Холостячка".

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала молчание Ани Лорак о войне в Украине. Певица заявила, что такая позиция коренной украинки стала для нее шоком.

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