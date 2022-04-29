Певица заявила, что такая позиция коренной украинки стала для нее шоком.

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала тот факт, что Ани Лорак промолчала о войне в Украине. Это стало настоящим шоком, ведь несмотря на все, Злата надеялась на благоразумие коллеги, которая родилась в Украине.

Свою позицию Огневич озвучила в интервью Ростиславу Калацинскому.

"Мой шок был относительно Ани Лорак. Это такой шок с болью вместе, потому что я могу ожидать от других артистов какой-то реакции другой. Но от Ани Лорак это было больно узнать. И увидеть, что она - дерево любви и на это дерево прилетают птицы. Ну, птицы когда прилетают, они разным на этом дереве занимаются", - сказала Злата.

Отметим, через несколько дней после того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, Лорак опубликовала пост, где не называла происходящее "войной", а Путина так и не признала агрессором. После того звезда исчезла из соцсетей, а свои концерты отменила.

Напомним, ранее Огневич высказала свою позицию по Тодоренко и другим звездам-молчунам. Певица заявила, что не понимает, зачем обращать внимание на звезд, которые игнорируют войну в Украине, ведь это ничего не изменит.

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