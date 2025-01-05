Она также призналась, удалось ли вернуть средства.

Известная украинская певица Наталья Дзенькив, которая выступает под сценическим именем Lama, рассказала о неприятной ситуации в своей жизни. Она призналась, что несколько лет назад ее "кинули" на деньги.

Оказалось, что артистка одолжила кругленькую сумму подруге. Lama верила, что через некоторое время деньги отдадут, однако этого так и не произошло.

"Я подруге одолжила деньги. Это было на тот момент немного - 1000 долларов. Но тот период был сложным и деньги у меня были последние", - призналась певица в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Она также добавила, что сейчас не общается с той подругой. Более того, исполнительница уже отпустила ситуацию и говорит об этом так:

"Возможно, я откупилась. Просто сейчас на эту ситуацию посмотрела по-другому. Я думаю, что должна была эти деньги отдать. Спасибо, что деньгами".

Что известно о Lama

Певица Lama начала карьеру в 2005 году. Стала известна благодаря своим хитам "Знаешь як болить", "Мені так треба", "Літак" и многим другим композициям. Она получила много музыкальных наград, например, "Золотой диск" за рекордные продажи альбомов.

Напомним, ранее Lida Lee стала жертвой мошенников и осталась без денег.

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