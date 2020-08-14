"Место для философских размышлений": Виталий Козловский показал фото в туалете
17:57, 14 августа 2020Звезды
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Певец показал новое фото.
Певец показал фото / instagram.com/vkozlovskiy
Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram фотографию, где позирует в туалете.
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Певец предстал в желтой футболке и джинсах. При этом он сидел на биде. Стоит отметить, что данная локация непривычная для фанатов, но они восприняли это с юмором.
"Локация - огонь", "В этом что-то есть", "Туалет - как раз место для философских размышлений", - написали фанаты.
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