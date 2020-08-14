"Место для философских размышлений": Виталий Козловский показал фото в туалете

Певец показал новое фото.

Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram фотографию, где позирует в туалете.

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Певец предстал в желтой футболке и джинсах. При этом он сидел на биде. Стоит отметить, что данная локация непривычная для фанатов, но они восприняли это с юмором.

"Локация - огонь", "В этом что-то есть", "Туалет - как раз место для философских размышлений", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич