Кондратюк отдыхает в США / instagram.com/kondratiuk_official
Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что во время урагана в США на его машину упало дерево.
Так, шоумен сейчас отдыхает в Темпе (Аризона). По его словам, 17 августа в этом регионе был сильный ураган.
"Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто! К счастью, автомобиль не пострадал. И застрахованным он был по полной... А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек", - написал Кондратюк.
На машину упало дерево / instagram.com/kondratiuk_official
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