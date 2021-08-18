Во время урагана на его машину упало дерево.

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что во время урагана в США на его машину упало дерево.

Так, шоумен сейчас отдыхает в Темпе (Аризона). По его словам, 17 августа в этом регионе был сильный ураган.

"Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто! К счастью, автомобиль не пострадал. И застрахованным он был по полной... А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек", - написал Кондратюк.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич