Такое решение приняли после волны хейта.

Osocor Residence сообщил об отмене концерта Светланы Лободы. Изначально мероприятие планировалось на 25 августа этого года. Лобода анонсировала концерт как благотворительный, указав, что средства будут переданы для "Охматдета".

Вокруг афиши Лободы поднялись бурные обсуждения. Многие пользователи сети были возмущены тем, что артистка, которая до 24 февраля 2022 года выступала в России, а после начала полномасштабной страны не сразу заявила о своей позиции, теперь будет петь в Киеве.

"Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринималось как отражение репутации артиста. Тем не менее, мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство", - сказано в сообщении Osocor Residence.

Видео дня

Значительная часть билетов на концерт Лободы уже была раскуплена. Организаторы обещают вернуть за них деньги.

Реакция соцсетей

"Спасибо за правильное решение!"

"Так ей и надо! Нечего было в Москву ездить, не пришлось бы сейчас за репутацию переживать"

"Единственное правильное решение"

"Спасибо всем, кто приложил к этому усилие!"

"Предатели в Украине не нужны"

"Не прикрывайте благотворительностью то, что ею не является"

Ранее УНИАН писал, что Лобода нарвалась на критику из-за концерта в Киеве. Она даже наняла ботов, которые должна были "отбелить" ее репутацию.

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