Ранее же в Osocor Residence сообщали, что концерт певицы состоится именно ради сбора средств на восстановление отделения больницы.

Скандал вокруг выступления певицы Светланы Лободы в Киеве, который запланирован на 25 августа, получил новые подробности. Как оказалось, в больнице "Охматдет", для которой якобы и планируется проводить концерт, ничего не знают о планах артистки.

Так, на странице организаторов выступления в Instagram отмечалось, что Osocor Residence организует благотворительный концерт с участием Лободы, на котором будут собирать средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдета".

Украинский певец Yarmak возмутился тем, что Лободу пригласили в Киев. Поэтому он публично обратился к "Охматдету" и отметил, что помочь со сбором средств могли бы другие артисты.

Видео дня

Певец не скрывал того, что ему неприятна эта ситуация. Видео с обращением к "Охматдету" он снимал во время того, как находился, вероятно, на позициях.

Что Yarmak думает о концерте Лободы в Киеве - видео

Реакция"Охматдета"

Впоследствии Yarmak сообщил, что представители больницы ему ответили. Как оказалось, в "Охматдете" не знали, что Лобода будет давать концерт для сбора средств на восстановление ЛОР-отделения.

"Мы только сегодня узнали об этом концерте. С нами, к сожалению, не были согласованы ни концерт, ни афиша, ни артист", - ответили в "Охматдете".

Сама Лобода скандал пока никак не комментирует. На странице Osocor Residence комментарии к афише с выступлением певицы закрыты, заявлений о ситуации там также еще не делали.

Скандал вокруг Лободы - с чего все началось

21 мая стало известно, что певица может выступить в Киеве 25 августа. Отмечалось, что концерт будет благотворительным. Впрочем, пользователи сети возмутились тем, что певица вернется в Украину с выступлениями, ведь считают, что она может продолжить петь свои русскоязычные песни.

Из-за этого в соцсетях появилось немало критики. Впрочем, впоследствии в комментариях заметили "защитников" Лободы. Они попытались перекрыть поток негатива тем, что перечисляли ее достижения. Однако пользователи заметили, что комментарии от таких "защитников" были практически идентичными. Из-за этого в сети решили, что Лободу защищают боты.

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