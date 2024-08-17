Ведущая осталась без квартиры в Киеве.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут вышла на связь в Instagram и сообщила, что ее обманули мошенники. Она рассказала, что осталась без квартиры в центре Киева, которую приобрела с мужем Владимиром Локотко, еще до полномасштабного вторжения.

По словам Ольги, много лет назад они с избранником вложили крупную сумму денег под застройку дома. Супруги приобрели квартиру в центре столицы. Фреймут говорит, что всегда мечтала о большой квартире и для нее это была очень важная покупка. Строительство продолжалось много лет, а потом вообще остановилось. Пара так и не получила доступ к квартире, поскольку дом не сдали в эксплуатацию.

"Это история о мошеннике. Я колебалась, рассказывать ли. Решилась: кого-то мой рассказ сможет уберечь. Мы с мужем всегда хотели жить на Подоле. Купили квартиру до войны. Время шло, квартиру купили задолго до войны, но застройщик остановил строительство и не сообщил, когда дом сдадут в эксплуатацию. Счастливые жители "элитного дома" превратились в обобранных лопухов", - сказала Фреймут.

Супруги подали в суд на застройщика. Они выиграли суд, но средства за квартиру им так и не вернули. Сейчас, как рассказала Ольга, счета девелопера заблокированы, но все заработанные средства он успел вывести. Фреймут говорит, что не планирует опускать руки и будет дальше бороться за справедливость.

"Мы с мужем подали в суд. Суд длился много лет. Суд мы выиграли. Мне странно, выиграть суд, но не получить никакой компенсации. В жизни бывают материальные потери, это нормально. Но я никогда не думала, что стану жертвой мошенников. Если честно, не собираюсь этой жертвой становиться. Я надеюсь, что это дело получит огласку", - добавила знаменитость.

К слову, после полномасштабного вторжения Фреймут выехала за границу. В Великобритании знаменитость живет с 8-летней дочерью Евдокией и 6-летним сыном Валерием.

Напомним, ранее Ольга Фреймут после возвращения в Украину сменила имидж и похвасталась новой прической.

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