Певица рассказала, что Валентин Белькевич регулярно ей изменял.

Опальная певица Анна Седокова на YouTube-канале "вМесте" рассказала, что ее покойный экс-супруг, футболист Валентин Белькевич регулярно ей изменял с другими женщинами. Вот только тогда Анна не понимала, что это токсичные отношения и ей нужно бежать от этого мужчины.

Сейчас уже звезда признает, что в тот период жизни была инфантильной и многого не понимала. По ее словам, она не видела катастрофы в том, что Белькевич "переспал с половиной страны и имел обильные сексуальные контакты".

Отметим, Седокова воспитывает старшую дочь Алину, которую родила от Валентина Белькевича. В браке они состояли всего два года - с 2004 по 2006. Известно, что Белькевич умер 1 августа 2014 года от тромбоэмболии.

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала, как ее спаивала коллега по группе "ВИА Гра".

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Автор: Диана Могилевич