Певица была едва ли знакома с алкоголем, но ей все равно подливали спиртное.

Известная украинская певица Анна Седокова рассказала, как однажды ее спаивала коллега по группе "ВИА Гра", в составе которой она выступала до 2004 года. В те времена артистка жила вместе с этой девушкой.

Откровенным рассказом о знакомстве с алкоголем и спаивании со стороны своей соседки Седокова решилась рассказать в интервью для проекта "вМесте".

Так, певица делилась историей о том, как для нее началось знакомство с алкоголем. Оказалось, Седокова попробовала спиртные напитки еще в детстве, выпив "горячительное" из бутылки, которая стояла в баре у нее дома. Но после этого она не пристрастилась к выпивке.

Второй раз она "познакомилась" со спиртным уже будучи в составе группы "ВИА Гра". Тогда Седокову поселили с коллегой по коллективу. По словам певицы, ее соседка была "разбитной и опытной".

"Будешь винишко?", - однажды предложила Седоковой ее коллега по группе.

Певица согласилась, но она не знала, что из себя представляет алкоголь. Ей становилось весело, а коллега "подливала" напиток ей в бокал. По словам Седоковой, именно тогда она впервые по-настоящему попробовала спиртное.

Кто именно тогда спаивал певицу, она не рассказала. Известно, что Седокова была в группе "ВИА Гра" с 2002 по 2004 годы. В этот период коллектив постоянно менялся, Седокова выступала вместе с Аленой Винницкой, Надеждой Грановской, Татьяной Найник и Верой Брежневой. Судя по всему, одна из этих артисток и познакомила певицу с алкоголем.

Читайте также"Мамин хахоль приходил ночью": Анну Седокову в 8 лет едва не изнасиловал отчимТакже Седокова рассказала о своем отношении к наркотикам. Оказалось, певица никогда не пробовала запрещенные вещества. Все дело в том, что однажды она увидела грустное зрелище, которое навсегда отбило у нее желание употреблять наркотики.

В одном из ночных клубов Седокова увидела очень уважаемого украинского спортсмена, который, по ее словам, является легендой нашей страны. Этот человек стоял на коленях прямо посреди заведения. Спортсмен якобы умолял некую травести-диву дать ему наркотики. Седокова была шокирована поведением человека, чье имя она решила скрыть, в тот момент она решила никогда не пробовать наркотики.

Кто такая Анна Седокова

Певица получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Спустя два года телезвезда стала солисткой культового коллектива "ВИА Гра". Тогда состав группы журналисты называли золотым, ведь именно в то время Меладзе написал свои самые лучшие хиты: "Океан и три реки", "Не оставляй меня, любимый", "Убей мою подругу" и другие.

В скором времени Седокова покинула группу и занялась сольной карьерой. За это время она выпустила три альбома, снялась в нескольких картинах и даже открыла собственный бизнес.

Что касается личной жизни, то Седокова была замужем трижды. У певицы двое детей - дочери и сын.

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Автор: Виолетта Орлова