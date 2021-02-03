Актриса показала фото / instagram.com/penelopecruzoficial
Известная актриса Пенелопа Крус опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке звезда позирует полностью обнаженной. При этом она прикрывает свои интимные места пледом. За день фото набрало более 180 тысяч лайков. Всего за Пенелопой в социальной сети следят 5,5 миллионов людей.
Актриса показала фото / instagram.com/penelopecruzoficial
Кто такая Пенелопа Крус:
- Актёрскую карьеру Пенелопа начала в 1991 году на телевидении
- Её кинодебют состоялся через год после выхода на широкие экраны трагикомедии «Ветчина, ветчина», получившей одобрение критиков
- В дальнейшем она построила успешную кинокарьеру, снявшись в более чем пятидесяти фильмах, среди которых были «Открой глаза», «Страна холмов и долин», «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Кокаин» и «Ванильное небо»
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