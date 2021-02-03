46-летняя актриса показала новое фото.

Известная актриса Пенелопа Крус опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке звезда позирует полностью обнаженной. При этом она прикрывает свои интимные места пледом. За день фото набрало более 180 тысяч лайков. Всего за Пенелопой в социальной сети следят 5,5 миллионов людей.

Кто такая Пенелопа Крус:

Актёрскую карьеру Пенелопа начала в 1991 году на телевидении

Её кинодебют состоялся через год после выхода на широкие экраны трагикомедии «Ветчина, ветчина», получившей одобрение критиков

В дальнейшем она построила успешную кинокарьеру, снявшись в более чем пятидесяти фильмах, среди которых были «Открой глаза», «Страна холмов и долин», «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Кокаин» и «Ванильное небо»

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Автор: Диана Могилевич