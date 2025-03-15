Знаменитость говорит, что государственные звания никак не повлияли на размер выплат.

Известный украинский певец Павел Зибров, который ранее рассказал, как ему предлагали переехать в РФ, высказался о пенсиях народных артистов Украины. Знаменитость рассекретил, какой размер выплат ежемесячно получает он и его коллеги - певцы Алла Кудлай и Иван Попович.

В интервью для проекта "Наодинці" исполнитель сообщил, что он получает пенсию в размере 8500 гривен. У Кудлай, по его словам, эта сумма больше ровно на одну тысячу, а вот у Поповича она меньше даже, чем у Зиброва. Кроме того, звезда сцены указал, что государственные звания, в частности, заслуженный или народный артист не влияют на размер пенсии.

"Около 8,5 тысячи гривен в месяц. Некоторые удивляются, но хочу сказать, что у Ивана Поповича еще меньше, у Аллы Кудлай на тысячу больше. То есть это не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Так обсчитали, как говорится, нас. Наши официальные зарплаты обсчитывали, потому что мы же работали в государственных структурах на официальной зарплате. Проценты в пенсионный фонд вот такие", - рассказал Павел Николаевич.

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В то же время артист говорит, что смог бы жить только на свою пенсию без других источников дохода, которые у него сейчас есть. Зибров поделился, что у него есть небольшой огород, на котором он выращивает фрукты и овощи, благодаря которому экономит на некоторых продуктах.

"У меня огород. У меня возле загородного дома есть грядочка картошки, свеклы, моркови, лука. У меня прекрасный сад, и я люблю обрезать его, подкармливать, собирать, а потом угощать всех", - поделился певец.

Знаменитость добавил, что пока не хочет отказываться от концертной деятельности. Он планирует и в дальнейшем выступать на сцене, а не просто сидеть дома без дела.

Напомним, ранее Павел Зибров впервые рассказал о двух страшных ДТП, в которых чудом остался жив. Знаменитость поделился, какие травмы получил вследствие аварий.

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