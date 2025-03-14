По словам артиста, это было в 90-х годах.

Известный украинский певец Павел Зибров рассказал, как ему предлагали переехать в РФ.

Артист отметил, что у него никогда не было планов выйти на российский рынок. Однако в 90-х годах, когда его популярность набирала обороты, его хотели переманить к себе россияне.

"Предложения были в 1993-м году переехать в Москву и делать карьеру там. Тем более, у меня тесть и теща еще жили в Москве, то было где остановиться. Но я был в 93-м уже заслуженный артист Украины, уже создал театр песни Павла Зиброва, у меня здесь столько работы, столько любви от зрителя, что менять Украину и быть здесь одним из первых, а ехать туда и быть 49-м - мне этого не хотелось", - рассказал Павел Николаевич в интервью проекту "Наодинці".

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Певец добавил, что в те времена он часто встречался с российскими коллегами на различных концертах и конкурсах. У Зиброва были приятельские отношения с Анастасией Волочковой, Мариной Могилевской и Иваром Калнышем. Однако после начала войны только Ивар вышел на связь с Зибровым и категорически отказался выступать с россиянами на одной сцене.

"Мы с ним виделись. Он поступил как настоящий мужчина и как патриот! С российским артистами он не играет, не ездит в Россию с гастролями, только зарубежные у него туры по Европе. Так что он молодец", - добавил артист.

К слову, Ивар Калныш - это латвийский актер, который много лет снимался в фильмах и играл в спектаклях в РФ.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, общается ли с родственниками из РФ.

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