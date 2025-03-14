Артист подробно вспомнил аварии, после которых чудом выжил.

Украинский певец Павел Збиров рассказал о серьезных ДТП, которые произошли в его жизни.

По словам артиста, первая авария была в конце 90-х годов. После столкновения с другой машиной у Павла Николаевича серьезно повредился нос.

"В моей жизни были две страшные аварии. Одна произошла в 1995 или 1996 году. Я и дуэт "Свитязь" ехали в Житомир. Был гололед страшный, мы даже не успели выехать за пределы Киева и в нас въехала машина. Водитель погиб с той стороны, а мы были травмированы. А не был за рулем, но жена Марина перед этим вышла на балкон и кричала просто: "Пристегните ремни". И хотя водитель наш сказал, что никогда не пристегивает, но тогда мы это сделали. И это нас спасло. Но я достал носом стекло, попал в больницу. Мне складывали нос, после этого я начал храпеть. Кстати, сложили немножечко не так, как оно было", - признался певец в проекте "Наодинці".

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Зибров также вспомнил и о втором ДТП, которое произошло 8 лет назад в Винницкой области.

"Тоже был гололед страшный. Я с водителем был в машине пристегнут, но сверху начало нас крутить-вертеть, я понимал, что мы обязательно сейчас перевернемся. И мне тогда привиделась Богородица, это было накануне Рождества, и она улыбалась, а я как зачарованный. Метров 50 так крутило нашу машину туда-сюда, и я знал, что я не попаду сейчас на тот свет, что она меня спасет. Мы упали в озеро, но хорошо, что был мороз и лед толстый. Машина перевернулась и стала "на ноги". Три колеса были спущены, стекла и двери разбиты", - добавил артист.

Тогда он с водителем чудом остался невредимым, однако в тот день планировался концерт. Поэтому Зибров решил все же поехать на выступление, хотя до зрителей дошла информацию, что он попал в ДТП. Тот момент Павел вспоминает так:

"Зал гудел: "Не будет концерта". Но вызвали туда милицию, нас забрали. А когда мы подъезжали к Дому культуры пришло еще больше людей. Более тысячи зрителей пришли посмотреть живой Зибров или неживой, но я сказал, что концерт будет, не отменяем. Тот концерт был пожалуй лучшим в моей жизни. Но мы могли убиться, могли провалиться в лед, там глубокое озеро".

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, как ему предлагали переехать в РФ.

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