Артист также рассказал, хочет ли еще раз стать дедушкой.

Украинский певец Павел Зибров рассказал об общении с внуками и признался, как часто они созваниваются.

67-летний артист отметил, что сын Сергей со своей семьей живет далеко от Украины. Ранее он отмечал, что мужчина уже много лет находится в Канаде. Поэтому редко удается видеться с ним и двумя внуками.

"К сожалению, они живут далеко за океаном. На день рождения, на какие-то праздники мы созваниваемся, включаем видео и говорим. Внуки рассказывают, показывают рисунки свои, поделки, которые они там делают. Это где-то раз в год, каждую неделю не созваниваемся", - признался Павел Николаевич в проекте "Тур зірками".

Видео дня

Он также добавил, что общение с сыном и его семьей не такое близкое не только из-за расстояния. Более подробно Зибров объяснил так:

"Так случилось, что мы же развелись 40 лет назад с женой первой. Поэтому, когда сын был маленьким, когда он был студентом, то я поддерживал и все делал для того, чтобы дать ему образование, машину купил, поставил на ноги. Главное - это дать удочку, а дальше рыбку лови сам. Вот удочку я дал, а дальше он сам создает, своим бизнесом занимается".

Не секрет, что у певца есть также дочь Диана, которой он тоже уже говорил о желании иметь внуков. Однако, по словам Зиброва, пока все ждут, когда закончится война, а уже потом будут планировать свадьбу дочери и пополнение в ее семье.

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассказал, общается ли с родственниками из РФ.

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