Также певец признался, изменились ли их с женой отношения за время полномасштабной войны.

Украинский музыкант Павел Зибров откровенно рассказал, в чем кроется секрет их с супругой долгого и счастливого брака. Пару считают одной из самых крепких в украинском шоубизнесе, пишет 24 канал.

"Меня в одном интервью спросили: какой вкус у любви? Любовь имеет вкус шоколадных конфет с острым перцем. Невозможно, чтобы все было гладко, в жизни всякое случается, и бытовые моменты, и рабочие вопросы, но самое важное - это говорить и уметь слышать друг друга, не таить обид, а откровенно обо всем говорить. Ценить то, что должен, развиваться, быть интересным партнеру, наполнять жизнь красками. Хоть сейчас это и сложно, но доставлять удовольствие - то помыть посуду после ужина, или купить любимые конфеты. Ценить поддержку, прислушиваться к критике, совершенствоваться, как можно качественно проводить время вместе", - отметил певец.

При этом Зибров признался, изменились ли их с женой отношения за время полномасштабной войны:

Видео дня

"Особенно во время войны отношения не изменились. Да, если ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте. Отношения у нас могут быть разные во время работы, поскольку мы вместе работаем, и Маринка – это мой первый советник. Я могу принести песню, мы долго ее обсуждаем, что-то нравится, что-то нет, меняем, я упорствую, меня уговаривают, соглашусь или не соглашусь. То есть, это процесс и, конечно, эмоции могут быть разными, и в творчестве расхождения бывают, это нормально, но мы всегда приходим к общему знаменателю".

Ранее УНИАН писал, что Павел Зибров признался, как зарабатывает в условиях войны.

Вас также могут заинтересовать новости: