Мальчик родился 15 июня.

Украинский певец Виктор Павлик в последние дни открыто делится яркими снимками с младшим сыном Михаилом.

Очередное фото с малышом артист опубликовал сегодня в своем Instagram.

"Релакс", – подписал он снимок.

"Папкина копия", "Как вы похожи. Это чудо", "Какие красивые", "Пусть растет на гордость и на радость родителям!", "Сын похож на вас", "Маленькое чудо", – умилились подписчики в комментариях.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова: свадьба и рождение сына

Читайте такжеЖена Павлика рассказала, что старшие дети мужа до сих пор не познакомились с их сыномВиктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года.

15 июня 2021-го у пары родился сын. Мальчика назвали Мишей.

Для музыканта это четвертый брак. Первая жена Лидии родила певцу сына Александра, вторая жена Светлана – дочь Кристину, а третья – сына Павлика.

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Автор: Катерина Шварц