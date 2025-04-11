'Папа, можешь говорить по-русски?': известный украинский актер рассказал о 6-летней дочери

Мирешкин рассказал, как его дочь переходила на украинский язык.

Известный украинский актер Даниил Мирешкин воспитывает дочь-первоклассницу Василису. До четырех лет, по словам звездного отца, девочка разговаривала на русском языке, а когда Даниил решил перейти исключительно на украинский, дочь перестала его понимать.

В интервью "Обозревателю" Мирешкин признался, что во время прогулки дочь попросила говорить его на русском языке. Тогда он провел с ней беседу и объяснил, почему важно поддерживать свой родной язык.

"Когда я принял для себя решение перейти на украинский, начал общаться с ней на украинском. И никогда не забуду момент: мы идем по улице, что-то рассказываю, а она резко останавливается и вовсю кричит: "Папа, ты можешь говорить по-русски?!" У меня мурашки по коже – стало страшно. Остановился, присел возле нее, говорю: "Доця, это не с тобой что-то не так. Извини, это моя вина, что ты не понимаешь украинского. Сейчас на нас напали россияне. Я хочу, чтобы мы были верны Украине, и не хочу разговаривать на чужом языке. И чтобы ты разговаривала. Но понимаю, что тебе сам сложно, потому что сам учил тебя русскому", - поделился Даниил.

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Актер добавил, что после этого разговора он продолжил общаться с дочерью на украинском, однако она еще какое-то время больше общалась на русском. Постепенно девочка стала лучше понимать украинский, а поэтому и вовсе перешла на родной язык.

"Сейчас Вася общается сугубо украинским. Но иногда такие обороты заворачивает, что сам удивляюсь", – добавляет актер.

Напомним, ранее актер Мирешкин рассказал о языковом скандале со звездой "Теней забытых предков".

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