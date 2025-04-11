Военный объяснил, что разговаривая на русском, Лариса Кадочникова подвергает себя смерти.

Украинский актер Даниил Мирешкин, известный по сериалам "Дочки-матери", "Я - Надежда", высказался о языковом скандале с участием украинской актрисы театра и кино Ларисы Кадочниковой. Звезда фильма "Тени забытых предков" на одном из публичных мероприятий отказалась говорить на украинском, потому что якобы всю жизнь общается на русском.

Скандал разгорелся в сети после выступления Кадочниковой, известной по роли Марички в фильме Параджанова, на премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова. Тогда актриса начала свою речь на русском, а после просьбы говорить на украинском, она заявила, что может разговаривать на любом языке, потому что "многое сделала для Украины". Когда инцидент приобрел публичный резонанс, Лариса Валентиновна сказала, что якобы растерялась и плохо знает украинский, хотя в театре она играет на государственном.

В интервью OBOZ.UA Мирешкин отметил, что его возмутила эта ситуация. В свое время он играл в столичном Театре имени Леси Украинки с Кадочниковой, поэтому ему обидно, что его коллега, весомая фигура в кино, демонстрирует такую позицию относительно языка.

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"Здесь ситуация такова: старый мир умирает, а мы должны или измениться, или пойти вслед за ним. Иначе говоря, эволюционируем или исчезаем. И когда Кадочникова требовала разрешить ей разговаривать на русском - это был ее выбор умереть. Ну окей, умирай. Хотя, конечно, обидно, когда фигуры, которые ассоциируются в украинском киноискусстве с каким-то величием, проявляют такую мелкую позицию. И такое мировоззрение", - отметил актер.

Военный также высказался относительно так называемых "ждунов", которые есть и среди украинских актеров. Он убежден, что старые взгляды уже не актуальны, поэтому со временем им придется или изменить свое мнение, или их ждет не слишком положительный конец.

"Многие из них - это вот именно это старшее поколение, которое со временем не готово критически мыслить. Вот они как раз и вымрут. Все, что касается старого мира, или умрет, или изменится. Общество постепенно проходит трансформации - и это нормально", - подчеркнул Даниил.

Напомним, ранее Даниил Мирешкин признался, что переживает кризис в браке с женой. Причиной этому стала война в Украине и служба военного. Артист поделился, что сейчас его отношения все менее похожи на брак мужчины и женщины в классическом представлении. Несмотря на это пара до сих пор замужем, а жена защитника - актриса Ксения Данилова - остается для него главной поддержкой.

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