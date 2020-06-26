Звезда Playboy сверкнула голой грудью на пикантном фото

52-летняя модель регулярно делится с поклонниками откровенными снимками.

Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными снимками со своими поклонниками.

Читайте такжеПамела Андерсон показала фигуру в эротической комбинацииНа одном из фото, опубликованных в Instagram модели, она лежит полуобнаженная.

В комментариях к снимку пользователи восхитились ее соблазнительными формами: «Это так горячо», «Вау», «Круто», «Огонь», «Идеально».

Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон заявила о разводе после 12 дней брака.

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