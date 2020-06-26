Звезда Playboy сверкнула голой грудью на пикантном фото
18:14, 26 июня 2020Звезды
433 0
52-летняя модель регулярно делится с поклонниками откровенными снимками.
Памела Андерсон / фото instagram.com/pamelaanderson
Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными снимками со своими поклонниками.
Читайте такжеПамела Андерсон показала фигуру в эротической комбинацииНа одном из фото, опубликованных в Instagram модели, она лежит полуобнаженная.
В комментариях к снимку пользователи восхитились ее соблазнительными формами: «Это так горячо», «Вау», «Круто», «Огонь», «Идеально».
Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон заявила о разводе после 12 дней брака.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter