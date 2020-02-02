Памела Андерсон заявила о разводе после 12 дней брака

Как отметила фотомодель, они с мужем хотят понять, чего оба ждут от жизни.

Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон, которая менее двух недель назад неожиданно вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, завила, что разошлась с ним.

Читайте такжеПамела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца (фото)Об этом пишет ТСН со ссылкой на заявление актрисы изданию The Hollywood Reporter.

Отмечается, что 52-летняя звезда сообщила, что они с 74-летним Питерсом некоторое время проведут вдали друг от друга, чтобы понять, чего они оба ждут от жизни.

«Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союза. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторое время отдельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь», – заявила Андерсон.

Ранее УНИАН сообщал, как Андерсон тайно вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 30 лет назад.