Памела Андерсон часто публикует откровенные снимки.

Известная модель Памела Андерсон обнародовала в Instagram пикантный снимок.

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На фото она позирует обнаженной, лежа на кровати. При этом Памела держит в руке сигарету. Стоит отметить, что у Андерсон пышные формы.

Буквально за несколько часов ее фото набрало более 30 тысяч лайков. Поклонники пришли в восторг от очередного откровенного снимка модели и оставили ей в комментариях множество восторженных отзывов.

Чем известна Памела Андерсон:

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией

С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США

В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний

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Автор: Диана Могилевич