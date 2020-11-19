Памела Андерсон часто демонстрирует свою фигуру.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует спиной к камере. Интересно, что Памела надела мини-платье с пайетками. А его главной особенностью является открытая спинка. Более того, Андерсон села на ножки, выгнув спинку. Благодаря этому было видно все изгибы ее тела. Фото получилось достаточно пикантным.

Чем известна Памела Андерсон:

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией

С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США

В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний

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Автор: Диана Могилевич