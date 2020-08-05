"Шок": 53-летняя Памела Андерсон раздвинула ножки в бабочку
10:45, 05 августа 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует лежа на полу.
Звезда предстала в белом боди с коротким рукавом и босоножках на платформе. Пикантности фото добавило то, что Памела раздвинула ноги в бабочку, лежа на спине.
"Счастливая малышка", - подписала фото Андерсон.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
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