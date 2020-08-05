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"Шок": 53-летняя Памела Андерсон раздвинула ножки в бабочку

10:45, 05 августа 2020
Звезды
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Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

Звезда предстала в белом боди с коротким рукавом и босоножках на платформе. Пикантности фото добавило то, что Памела раздвинула ноги в бабочку, лежа на спине.

"Счастливая малышка", - подписала фото Андерсон.

Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

Как сообщал УНИАН, звезда Playboy оголила пышную грудь.

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