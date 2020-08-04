Звезда Playboy оголила пышную грудь

Памела Андерсон показала фигуру.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

53-летняя звезда предстала в розовом смежном купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела. Стоит отметить, что Памела часто публикует откровенные снимки, которые приходятся по вкусу ее поклонникам.

Как сообщал УНИАН, звезда Playboy возбудила сеть оголенным фото.

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