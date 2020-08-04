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Звезда Playboy оголила пышную грудь

15:07, 04 августа 2020
Звезды
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Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

53-летняя звезда предстала в розовом смежном купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела. Стоит отметить, что Памела часто публикует откровенные снимки, которые приходятся по вкусу ее поклонникам.

Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

Как сообщал УНИАН, звезда Playboy возбудила сеть оголенным фото.

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