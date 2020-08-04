Звезда Playboy оголила пышную грудь
15:07, 04 августа 2020Звезды
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Памела Андерсон показала фигуру.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
53-летняя звезда предстала в розовом смежном купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела. Стоит отметить, что Памела часто публикует откровенные снимки, которые приходятся по вкусу ее поклонникам.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Как сообщал УНИАН, звезда Playboy возбудила сеть оголенным фото.
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