Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

На снимке звезда лежит на кровати на животе. При этом она спустила трусы и бретельки с бюстгальтера приспустила с плеч. Дополнили такой экстравагантный образ массивные черные ботильоны на толстом каблуке.

Памела показала попу / instagram.com/pamelaanderson

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Автор: Диана Могилевич