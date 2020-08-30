Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует практически обнаженной.
На снимке звезда лежит на кровати на животе. При этом она спустила трусы и бретельки с бюстгальтера приспустила с плеч. Дополнили такой экстравагантный образ массивные черные ботильоны на толстом каблуке.
Памела показала попу / instagram.com/pamelaanderson
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