Модель показала пикантное фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует практически обнаженной.

На снимке звезда лежит на кровати на животе. При этом она спустила трусы и бретельки с бюстгальтера приспустила с плеч. Дополнили такой экстравагантный образ массивные черные ботильоны на толстом каблуке.

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Автор: Диана Могилевич