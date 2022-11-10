По словам артиста, он тяжело переживает потерю друзей.

Украинский рэпер Ярмак, который с начала полномасштабного российского вторжения отправился на фронт защищать родную страну, признался, что порой ему сложно сдерживать слезы.

В интервью для "Военного телевиденья Украины" он рассказал, что ему очень больно терять на войне друзей. В эти моменты он старается хоть как-то отвлечься, поэтому пишет музыку.

"Эмоций было очень много. И плакал я, потому что терял друзей. Больно было. И от этого рождаются некоторые песни. Некоторые песни рождаются от гордости. Ты смотришь, ты гордишься народом, как каждый боец отдает свою жизнь за нашу страну. Это рождает настоящие эмоции... Даже на передовых позициях парни находят время и посмеяться, и отвлечься от всего", – сказал Ярмак.

Он отметил, что пишет песни чаще всего на дежурствах. А когда есть время вырваться на студию, то мчит туда, чтобы записать будущий хит. По словам Ярмака, сейчас каждая песня, каждое слово имеют весомое значение.

Напомним, Ярмак в интервью УНИАН рассказал, как принял решение пойти на фронт, что для него было самым страшным за время войны, будет ли он петь свои русскоязычные хиты и как относится к беглым артистам.

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