Роман Свечкоренко, известный как "психолог с татуировками" из шоу "Холостячка-2", скрывал свою возлюбленную. Но накануне Нового года он решил показать ее.
Снимками с девушкой Рома похвастался на своей странице в Instagram.
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В своих "историях" Свечкоренко рассказал, что они уже живут вместе. Сама девушка также опубликовала фотографии с Романом и лаконично подписала смайликом в виде сердца.
Как сообщалось, Злата Огневич отправила психолога Романа Свечкоренко домой еще до церемонии роз в финале. Победителем шоу стал Андрей Задворный, но он разошелся со Златой спустя 1,5 месяца отношений.