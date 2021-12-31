Пара уже начала жить вместе, как признался сам Роман.

Роман Свечкоренко, известный как "психолог с татуировками" из шоу "Холостячка-2", скрывал свою возлюбленную. Но накануне Нового года он решил показать ее.

Снимками с девушкой Рома похвастался на своей странице в Instagram.

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В своих "историях" Свечкоренко рассказал, что они уже живут вместе. Сама девушка также опубликовала фотографии с Романом и лаконично подписала смайликом в виде сердца.

Как сообщалось, Злата Огневич отправила психолога Романа Свечкоренко домой еще до церемонии роз в финале. Победителем шоу стал Андрей Задворный, но он разошелся со Златой спустя 1,5 месяца отношений.

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