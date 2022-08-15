Снимки в своем Instagram выставили и Синельников, и Клипа.

Появились фото со свадьбы режиссера и соавтора шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова, который 12 августа женился на Наталии Клипе, продюсере из BADOEVTEAM, в Буче, где влюбленные пережили оккупацию российских захватчиков.

Снимки в своем Instagram выставили и Синельников, и Клипа.

"12.08.22 любовь всегда побеждает. А это настоящая любовь! Наталья Клипа отныне Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю", - подписал снимки ведущий.

Клипа же выставила снимки в черно-белом цвете и символично их подписала.

"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой. Ты для меня моя Вселенная. Мы ждем осень, зиму… какой они будут, мы не знаем. Но мы верим в Любовь, верим в силу нашей нации. И мы знаем, что будем скоро плакать от слез счастья – от нашей Победы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ведущий "Орла и Решки" рассказал об угрозах из РФ.

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