12 августа артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в Буче / фото instagram.com/synelnykov_yevgen

Появились фото со свадьбы режиссера и соавтора шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова, который 12 августа женился на Наталии Клипе, продюсере из BADOEVTEAM, в Буче, где влюбленные пережили оккупацию российских захватчиков.

Снимки в своем Instagram выставили и Синельников, и Клипа.

"12.08.22 любовь всегда побеждает. А это настоящая любовь! Наталья Клипа отныне Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю", - подписал снимки ведущий.

Фото Синельников 15 августа 2022
Фото Синельников 15 августа 2022
Фото Синельников 15 августа 2022
Фото Синельников 15 августа 2022
Фото Синельников 15 августа 2022

Клипа же выставила снимки в черно-белом цвете и символично их подписала.

"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой. Ты для меня моя Вселенная. Мы ждем осень, зиму… какой они будут, мы не знаем. Но мы верим в Любовь, верим в силу нашей нации. И мы знаем, что будем скоро плакать от слез счастья – от нашей Победы", - говорится в сообщении.

Фото Синельников 2 15 августа 2022
Фото Синельников 2 15 августа 2022
Фото Синельников 2 15 августа 2022
Фото Синельников 2 15 августа 2022
Фото Синельников 2 15 августа 2022
Фото Синельников 2 15 августа 2022
Фото Синельников 2 15 августа 2022

Напомним, ранее ведущий "Орла и Решки" рассказал об угрозах из РФ.

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