Соловьев призвал Пугачеву высказаться о войне в Украине.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в рамках своей авторской программы обратился к певице Алле Пугачевой, которая в первые дни вторжения РФ в Украину вместе с семьей уехала в Израиль.

Соловьев решил обратиться к Примадонне после того, как Максим Галкин на концерте в Израиле высмеял его и Ольгу Скабееву. Тогда из Галкина сделали врага России. Он поспешил оправдаться и заявил, что всего любил свою страну, но пропагандистов и коррупционеров как высмеивал, так и будет продолжать это делать.

Конечно, за шоумена вступилась его влиятельная жена. Примадонна впервые отреагировала на заявление Галкина. В результате решил высказаться и Соловьев по этому поводу.

"Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду", - заявил Соловьев.

Напомним, ранее Алла Пугачева "закрыла рты" всем критикам своей семьи.

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