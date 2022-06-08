Примечательно, что комментарии под постом Примадонна закрыла.

Известная российская певица Алла Пугачева, уехавшая вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль, встала на защиту своего супруга, которого начали "травить" в РФ за его антивоенную позицию и поддержку Украины.

Так, на Галкина в последнее время после появления в сети видеозаписей его концертов в Израиле обрушилась волна критики, многие рашисты называют его предателем родины. В среду, 8 июня, пародист расставил точки над "і": он объяснил, что критикует отдельных персонажей в РФ, а не поливает Россию грязью.

Видео с соответствующим объяснением супруга запостила на своей странице в Instagram, сопроводив его краткой подписью: "Имеющий уши да услышит".

Таким образом артистка ответила всем критиканам своей семьи, жестко "разносивших" ее за отъезд из РФ. Примечательно, что комментарии под постом Примадонна закрыла.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Оттуда шоумен ведет информационную войну и рассказывает правду о войне в Украине.

За такую жесткую антивоенную позицию его уже "запретили" в РФ. Галкина уволили с "Первого канала", где он проработал шесть лет. А также отменили все его концерты. Кроме того, в России на него хотят завести уголовное дело.

Сейчас он находится в Израиле, и уже анонсировал ряд концертов, а часть вырученных денег перечислит на помощь украинским беженцам.

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