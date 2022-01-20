Вот уже несколько лет Бритни и Джеймс публично воюют.

Отец американской певицы Бритни Спирс, Джеймс Спирс, предстанет перед судом за слежку за певицей. Оказывается, что мужчина многие годы шпионил за своей дочерью, а особенно его интересовала ее личная жизнь.

По данным СМИ, для слежки он пользовался услугами охранного агентства Black Box. Хоть и сам Джеймс всячески отрицает эту информацию, сотрудник агентства готов в суде предоставить аргументы и факты, указывающие на ее правдивость.

Известно, что следующее заседание суда состоится только летом 2022 года.

Читайте также20-летняя Анна Тринчер рассекретила стоимость своей новой грудиНапомним, последний год Бритни выдался очень тяжелым из-за судебных разбирательств с отцом, но не менее ярким и незабываемым, благодаря помолвке с возлюбленным и отменой опеки над ней. А недавно ее сестра Джейми Линн презентовала автобиографическую книгу, в которой рассказала о паранойе звезды.

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