Президент Украины старается держать себя в форме.

Президент Украины Владимир Зеленский почти два года вместе с народом борется с российской агрессией и отстаивает независимость нашей страны. Как он сам неоднократно говорил, у него практически нет свободного времени, из-за чего он крайне редко видется со своей семьей.

Однако для спорта он все же старается находить немного времени. Это позволяет ему держать себя в тонусе.

"Если честно, я стараюсь еще следить за собой, немного заниматься зарядкой, спортом", – поделился Зеленский в интервью немецкой журналистке, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

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Он рассказал, что старается уделять время спорту, где бы он ни был. В день на это может уходить от 40 минут до часа.

"Пытаюсь иметь 40 минут – максимум один час – для любых движений. Скажу вам откровенно, просто гулять у меня нет возможности, поэтому у меня есть большой комплекс в любом месте. Даже здесь я могу это сделать. Имеет значение только одно – это побороть лень утром или поздно вечером, когда возвращаешься из одного кабинета в другой кабинет", - добавил президент.

Напомним, как изменились Владимир и Елена Зеленские за еще один год войны.

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